«Новогодний подарок от Порошенко»: Азаров рассказал о повышении тарифов на отопление с 1 января

Москва, 13 декабря. Бывший председатель украинского правительства Николай Азаров рассказал о повышении тарифов на отопление на Украине с 1 января 2019 года.

Размышлениями на тему экс-премьер делится со своими читателями на странице в социальной сети Facebook, с грустной иронией называя все происходящее «новогодним подарком» властей своему народу.

«Новогодний подарок от Порошенко. С 1 января киевская клика снова поднимет тарифы на отопление. Средний рост составит 23,5%», — написал Николай Азаров на своей странице.

По мнению бывшего председателя правительства Украины, все это, собственно, как и всегда, делается с одной-единственной целью — для того, чтобы получить очередной кредит от международного валютного фонда.

«Мне, откровенно говоря, непонятно, как при таких мизерных пенсиях и зарплатах украинцы будут платить эти астрономические тарифы», — не перестает удивляться Николай Азаров.

«Но мне понятно другое: пока сами украинцы будут молчать и терпеть это издевательство над собой, оно будет продолжаться и дальше», — пишет в следующем абзаце экс-премьер-министр.

Политик добавляет, что зная изнутри всю систему, он может ответственно заявить, что «тарифы завышены в несколько раз и это не что иное, как системное ограбление простых людей».

«Нет никаких разумных обоснований для таких тарифов!» — резюмирует Николай Азаров.

Как пишет «Газета.ru», ранее бывший председатель украинского правительства писал о том, что Петр Порошенко в очередной раз отличился и прославил Украину не экономическим или политическим достижением, а своим участием в масштабных коррупционных схемах.