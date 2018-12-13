Мадуро собирается вручить ультиматум поверенному в делах США в Венесуэле

Каракас, 13 декабря. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил МИД страны вызвать для вручения ультиматума временного поверенного в делах США Джимми Стори. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции.

«Я дал поручение министру иностранных дел (Хорхе) Арреасе вызвать временного поверенного в делах США, мы передадим ему ультиматум. Никто не должен вмешиваться в дела Венесуэлы», — сообщил Мадуро.

Президент Венесуэлы также обвинил советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в планировании его свержения и убийства. По мнению Мадуро, Болтон планирует развязать насилие и провести в стране госпереворот, чтобы установить при поддержке Колумбии переходное правительство.

Президент Венесуэлы отметил, что на территории соседнего государства для этих целей якобы идет подготовка наемников и полувоенных образований. Президента Колумбии Ивана Дуке он назвал соучастником плана Болтона.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Венесуэлу прибыли два российских стратегических ракетоносца Ту-160, дальнемагистральный Ил-62 и тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и ВКС РФ.