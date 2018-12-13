В Ингушетии установлены личности напавших на сотрудников Росгвардии

Нальчик, 13 декабря. Стали известны личности мужчин, напавших на силовиков в Назрани вечером в среду. Об этом заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

По словам Евкурова, личности злоумышленников установлены, они были ликвидированы. В настоящий момент проводятся оперативные мероприятия.

Напомним, нападение произошло в 18.00 в среду. Силовики задерживали подозреваемых в торговом центре на улице Картоева в Назрани. Один из злоумышленников бросил в стражей порядка гранату. В результате взрыва пострадали два сотрудника Росгвардии. Подозреваемые были ликвидированы на месте происшествия.

Ранее стало известно, что пострадавшие силовики находятся в удовлетворительном состоянии, ранения оказались не опасными для жизни, сообщала «Газета.ru»