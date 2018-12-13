Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Мужчина забил до смерти жену в Алтайском крае

58
0 Оставить комментарий

Мужчина забил до смерти жену в Алтайском крае

Барнаул, 13 декабря. В Алтайском крае суд вынес приговор мужчине, который забил до смерти собственную жену.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, трагедия произошла в поселке Тальменка в мае текущего года. Мужчина поссорился с женой после того, как она не ночевала дома.

В ходе перепалки он зверски избил женщину, в результате полученных травм она скончалась на месте происшествия. В итоге суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает «Газета.ru».

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.