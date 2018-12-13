Мужчина забил до смерти жену в Алтайском крае

Барнаул, 13 декабря. В Алтайском крае суд вынес приговор мужчине, который забил до смерти собственную жену.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, трагедия произошла в поселке Тальменка в мае текущего года. Мужчина поссорился с женой после того, как она не ночевала дома.

В ходе перепалки он зверски избил женщину, в результате полученных травм она скончалась на месте происшествия. В итоге суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает «Газета.ru».