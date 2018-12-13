Названо главное преимущество российского комплекса «Авангард»

Москва, 13 декабря. Ни у одной страны мира нет подобных российскому гиперзвуковому ракетному комплексу «Авангард» систем вооружения. С таким заявлением выступил заместитель президента Российской академии ракетно-артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.

По словам эксперта, ракета комплекса практически неуловима для существующих систем ПВО.

«Главное преимущество состоит в том, что она идет по настильной траектории, она маневрирует в процессе полета. За счет этого она становится фактически непоражаемой для систем противоракетной обороны», — рассказал Сивков в программе «Специальный репортаж» на телеканале «Звезда».

Эксперт подчеркнул, что подобных систем в мире пока нет, а баллистические ракеты США движутся по обычной баллистической траектории.

Комплекс впервые был представлен президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в ходе послания к Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул, что комплекс поступит на вооружение в ближайшее время. «Авангард» включает баллистическую ракету с планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком, который способен лететь на гиперзвуковой скорости в плотных слоях атмосферы и выполнять маневры курсу и высоте.