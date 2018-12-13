Боксер Усик пообещал защищать Киево-Печерскую лавру в случае попытки ее захвата

Киев, 13 декабря. Украинский боксер Александр Усик заявил, что готов поддержать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) и ее священнослужителей в преддверии проведения так называемого объединительного собора.

Боксер рассказал, что если дело дойдет до силового захвата Киево-Печерскую лавры, он окажет поддержку монахам.

«Если пойдут захватывать лавру, я стану на сторону монахов», ― заявил он.

Также он процитировал своего духовника, отвечая на вопрос о собственном отношении к сложившейся ситуации вокруг православной Церкви на Украине. Боксер призвал людей быть добрее друг к другу.

Напомним, что после того, как Константинопольский патриархат заявил о своих планах создать независимую украинскую церковь, на Украине стали поступать угрозы от радикальных националистов захватить Киево-Печерскую лавру.