Белый дом рассказал об обещании России убрать Ту-160 из Венесуэлы

Вашингтон, 13 декабря. Российские самолеты, прибывшие в Венесуэлу, покинут страну в пятницу, 14 декабря. С таким заявлением выступила пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Сара Сандерс.

В своем заявлении Сандерс сослалась на российских представителей, которые назвали ей дату возвращения стратегических ракетоносцев ВКС РФ из Венесуэлы в Россию.

«Их военные самолеты, которые приземлились в Венесуэле, покинут страну в пятницу и вернутся в Россию», — сказала она.

Напомним, что 10 декабря в Венесуэлу прибыли два стратегических ракетоносца Ту-160, а также военный транспортный самолет Ан-124 и самолет Ил-62 ВКС РФ. После прибытия они выполнили десятичасовой полет над Карибским морем. Как подчеркнули в министерстве обороны РФ, перелет российских самолетов, а также их полет над Карибским морем выполнялись в строгом соответствии с международными нормами.