Эксперт оценил опасность резолюции Европарламента по проекту «Северный поток — 2»

Москва, 13 декабря. Резолюция Европарламента не несет прямой юридической опасности для проекта «Северный поток — 2», а лишь выражает мнение. Об этом заявил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Эксперт отметил, что решение Европарламента не стало неожиданностью, так как проект «Северный поток — 2» разделил европейские страны на три лагеря. Одни заинтересованы в газопроводе и финансово участвовали в его постройке, другие, в основном Восточная Европа, оказались среди тех, мимо кого проходит газопровод. Третья группа объединила страны, которые не имеют отношения к проекту.

«В данном случае Европарламент принял резолюцию, которая не носит прямого юридического действия, это просто выражение мнения», — заявил в интервью RT Топорнин.

Эксперт отметил, что на Европу оказывает давление Вашингтон, так как США не смогут реализовать свой СПГ при дополнительных поставках российского газа. Топорнин подчеркнул, что все это «просчитано и ожидаемо».

В среду Европейский парламент выступил за закрытие проекта «Северный поток — 2», который в тексте резолюции назвали представляющим угрозу для европейской безопасности. В документе также содержится положение о «ключевой роли» Украины в энергетическом обеспечении Европы.

Ранее телеканал «360» сообщил, что Европейский комитет по международным делам призвал членов ЕС «повысить уровень интеграции и скоординированности», а также выработать по отношению к России общую стратегию.