Стало известно, сколько россияне потратят на подарки к Новому году

Москва, 13 декабря. Россияне планируют потратить на подарки для близких к Новому году до 3500 рублей, а на себя – до 7600 рублей. Такие данные приводит PayPal.

Компания опубликовала результаты исследования, проведенного особенностям трат в предпраздничные дни. На основании опроса, проведенного с 17 октября по 5 ноября этого года в одиннадцати странах мира, были собраны сведения о привычках и предпочтениях людей, покупающих подарки себе и близким.

Так, большинство (70%) россиян предпочитают покупать подарки в Интернете, используя для этого компьютеры и ноутбуки. Примерно четверть россиян начинают заказывать подарки за месяц до праздника, еще четверть – примерно за две недели. 4% покупают подарки за день до праздника, пишет «Газета.ру».

Примерно две трети опрошенных тратят на новогодние подарки до 7500 рублей. При этом, на других они тратят в среднем в два раза меньше, чем на себя. Самыми популярными подарками остаются аксессуары и предметы одежды.