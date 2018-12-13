Кузнецова рассказала о лечении сирийского мальчика, доставленного в Москву

Москва, 13 декабря. Российские врачи пытаются сохранить ногу мальчику, пострадавшему во время взрыва в Сирии. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

«Сейчас возвращаюсь из больницы Леонида Михайловича Рошаля. Сюда привезли раненого мальчика из Сирии. У него теперь есть шанс после взрыва сохранить ногу», — написала Кузнецова на своей странице в Instagram.

Она рассказала, что о ситуации с ребенком узнал директор НИИ неотложной хирургии Валерий Митиш. После этого пострадавшего ребенка удалось перевезти в Россию. Также Кузнецова сообщила, что врачам не удалось спасти вторую ногу ребенка.

Кроме того, российский омбудсмен по правам ребенка рассказала, что посетила девушек, пострадавших во время трагедии в Керчи. По словам Кузнецовой, еще одну пострадавшую перевели из реанимации в обычную палату.