Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Кузнецова рассказала о лечении сирийского мальчика, доставленного в Москву

30
0 Оставить комментарий

Кузнецова рассказала о лечении сирийского мальчика, доставленного в Москву

Москва, 13 декабря. Российские врачи пытаются сохранить ногу мальчику, пострадавшему во время взрыва в Сирии. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

«Сейчас возвращаюсь из больницы Леонида Михайловича Рошаля. Сюда привезли раненого мальчика из Сирии. У него теперь есть шанс после взрыва сохранить ногу», — написала Кузнецова на своей странице в Instagram.

Кузнецова рассказала о лечении сирийского мальчика, доставленного в Москву

Она рассказала, что о ситуации с ребенком узнал директор НИИ неотложной хирургии Валерий Митиш. После этого пострадавшего ребенка удалось перевезти в Россию. Также Кузнецова сообщила, что врачам не удалось спасти вторую ногу ребенка.

Кроме того, российский омбудсмен по правам ребенка рассказала, что посетила девушек, пострадавших во время трагедии в Керчи. По словам Кузнецовой, еще одну пострадавшую перевели из реанимации в обычную палату.

«Все очень ждут эту пятницу, когда мы вместе отправимся смотреть Москву», — написала Кузнецова.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.