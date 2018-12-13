Российским биатлонистам предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил в Австрии

Вена, 13 декабря. Австрийская полиция обвинила ряд российских биатлонистов и тренеров, в том числе олимпийского чемпиона 2014 года Антона Шипулина, в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года. Об этом в соцсети Instagram сообщил телекомментатор Дмитрий Губерниев.

Среди обвиненных также оказались бывший главный тренер российской команды Александр Касперович, биатлонисты Александр Логинов, Евгений Гараничев, Алексей Волков и Ирина Старых, врачи и массажисты сборной Александр Селявкин, Артем Крынцилов, Евгений Шутов и Дмитрий Топычканов.

«Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция, перед вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году», — сообщил Губерниев. К сообщению комментатор приложил фотографию списка обвиняемых.

В эфире телеканала «Матч ТВ» он заявил, что указанные в сообщении спортсмены и сотрудники сборной должны дать объяснения полиции в четверг.

Шипулин, Бабиков, Цветков и Волков на чемпионате мира 2017 года заняли первое место в эстафете 4 по 7,5 км. В команде с Татьяной Акимовой, Ольгой Подчуфаровой и Логиновым Шипулин также стал бронзовым призером в смешанной эстафете.