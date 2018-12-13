Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Евросоюз не планирует новых санкций против России из-за инцидента в Керчи — СМИ

63
0 Оставить комментарий

Евросоюз не планирует новых санкций против России из-за инцидента в Керчи — СМИ

Брюссель, 13 декабря. Члены Евросоюза, предположительно, не планируют объявлять о введении новых санкций в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе.

По данным журналистов агентства Bloomberg, в черновом варианте документа, который примут на саммите ЕС 13 декабря, нет информации о введении новых санкций.

В нем указано, что лидеры Евросоюза выразят «обеспокоенность эскалацией ситуации в Керченском проливе», а также призовут Россию обеспечить «беспрепятственный проход кораблей через Керченский пролив», пишет Bloomberg. Также по данным журналистов, Евросоюз заявит о необходимости освобождения украинских моряков.

Напомним, 25 ноября три корабли ВМС Украины нарушили порядок прохождения российских территориальных вод в Черном море и были задержаны. 24 украинских военнослужащих, среди которых были сотрудники СБУ, арестованы на два месяца по обвинению в нарушение госграницы.

Российские власти назвали действия Киева спланированной провокацией, которая была организована президентом Украины Петром Порошенко накануне президентских выборов в стране, сообщает «Газета.ru».

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.