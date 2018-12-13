Задержанные РФ украинские моряки находятся в удовлетворительном состоянии ― МИД Украины

Москва, 13 декабря. Состояние украинских моряков, которые были задержаны российскими пограничниками 25 ноября за нарушение госграницы, является удовлетворительным. К такому выводу пришли сотрудники консульской службы МИД Украины, посетив последних пятерых украинских моряков.

«Консулы посетили последних пятерых наших моряков. Состояние здоровья тех, кого посетили, удовлетворительное, но есть один моряк, который болеет диабетом. Его обследуют врачи, и в случае необходимости вводят моряку инсулин, то есть он обеспечен на данном этапе медицинской помощью», ― сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Он признал, что угрозы жизни или здоровью украинских моряков нет.

Напомним, что три украинских корабля были задержаны 25 ноября после того, как они вторглись в территориальные воды РФ во время следования из Черного моря в Азовское. Корабли и их экипаж были задержаны российскими пограничниками, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.