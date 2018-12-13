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В Госдуме предложили наказывать за распространение фейков во время ЧС

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В Госдуме предложили наказывать за распространение фейков во время ЧС

Москва, 13 декабря. В Госдуму внесен законопроект об ответственности за распространение недостоверной общественно-значимой информации при чрезвычайных ситуаций. Он направлен на пресечение случаев дезинформирования граждан во время ЧС.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрия Вяткина, в период трагических событий или чрезвычайных ситуаций включались фабрики по производству фейк-новостей для того, чтобы посеять панику и дезориентировать граждан.

В беседе с РИА Новости парламентарий подчеркнул, что фейковые новости распространялись специально, чтобы вывести людей на улицы.

«Распространение подобной информации, которая может породить какие-то тяжелые последствия, действительно будет ограничиваться по представлению генерального прокурора, его заместителя или Роскомнадзора», — подчеркнул Вяткин.

Отметим, что также в Госдуму внесен документ, которые вводит ответственности за публикацию в Сети оскорбления государства, власти и общества.

Автор: Денис Коробейников
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