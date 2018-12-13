Первый рейс «ИрАэро» вылетел из Хайкоу в Уфу с туристами «Жемчужной реки»

Иркутск, 13 декабря. Самолет авиакомпании «ИрАэро» вылетел из китайского города Хайкоу в Уфу с российскими туристами, вынужденно задержавшимися в Китае из-за долга туроператора «Жемчужная река» перед авиаперевозчиком. Об этом сообщает представитель авиакомпании.

По его словам, рейс в Уфу вылетел полным. На его борту находятся туристы из Уфы и из Москвы. Остальные пассажиры будут перевезены следующими рейсами в ближайшее время.

Представитель авиакомпании добавил, что благодаря достигнутой с Росавиацией договоренности, остальные пассажиры смогут долететь из Уфы в Москву по минимальным тарифам.

«Задержка вылета авиарейса была связана с недостоверными списками пассажиров, предоставленными туроператором», ― сообщил он.

Напомним, что ранее иркутская авиакомпания «ИрАэро» заявила, что приостанавливает полеты в города Санья и Хайкоу на китайском острове Хайнань, а также перевозку клиентов туроператора «Жемчужная река» из-за долгов компании. Из-за конфликта туроператора и авиакомпании, на китайском острове задержались около 1,5 тысяч российских туристов, некоторые из которых ждут вылета домой с 8 декабря.