Депутаты Госдумы помогут волонтерам бороться с бюрократией

Москва, 13 декабря. Депутаты Госдумы РФ выступают за создание упрощенного порядка взаимодействия волонтеров с властью.

Так, председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов заявил, что необходимо разработать понятный порядок по взаимодействию волонтеров с органами власти.

В беседе с «Парламентской газетой» он подчеркнул, что в волонтерских организациях к настоящему моменту не выстроена схема работы с государственными учреждениями. Кутепов отметил, что обратился к зампреду администрации президента Сергею Киренко с просьбой принять соответствующие нормативно—правовые акты.