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Россия

ГИБДД объявила мораторий на внесение изменений в ПДД

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ГИБДД объявила мораторий на внесение изменений в ПДД

Москва, 13 декабря. Российская Госавтоинспекция объявила мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения. Об этом сообщает руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин.

По его словам, ГИБДД приняла решение взять паузу из-за большого количества уже внесенных в ПДД изменений.

«Мы договорились и ввели в системе ведомства некий мораторий на внесение изменений в ПДД. Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали. Мы ставим на паузу этот процесс», ― приводит его слова ТАСС.

Напомним, что ранее руководство ГИБДД выразило свое недовольство  действующим в Россиии нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч. По мнению руководителя ведомства Михаила Черникова, подобная практика поощряет водителей нарушать скоростной режим.

Автор: Антон Зарубин
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