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Радикалы разгромили офис партии «Разумная сила» в Киеве

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Радикалы разгромили офис партии «Разумная сила» в Киеве

Киев, 13 декабря. Радикалы напали на офис политической партии «Разумная сила» в Киеве и избили его сотрудников. Об этом сообщает политическая организация.

По сообщениям пресс-службы партии, в здание ворвались 15 человек в масках, которые принялись жестоко избивать присутствующих. Кроме того, они разбили мебель и технику, говорится в сообщении.

Лидер партии Александр Соловьев заявил, что радикальные группировки стремятся уничтожать несогласных с политикой киевской власти. По его словам, они открыто спонсируются киевской властью, сообщает «Газета.ru».

«Они [радикалы] надеются нас запугать и заставить молчать»,— заявил  Соловьев.

Напомним, партия «Разумная сила» выступает за прекращение вооруженного конфликта в Донбассе , а также за внеблоковый статус Украины. Она была создана в январе 2016 года. В партию вступили более 20 тысяч человек. Депутаты «Разумной силы» представлены в местных советах, сооба

Автор: Денис Коробейников
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