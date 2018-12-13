Порошенко готовится к массированной фальсификации выборов ― Пушков

Москва, 12 декабря. Президент Украины Петр Порошенко готовится к фальсификации президентских выборов. Об этом пишет председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, ссылаясь на выводы комиссии СФ по информационной политике.

Комиссия Совета Федерации, в работе которой принял участие бывший премьер-министр Николай Азаров, пришла к выводу, что Порошенко готовится фальсифицировать исход президентских выборов на Украине в 2019 году. Для этого он будет использовать предвоенную риторику и военные приготовления.

«Порошенко готовится к массированной фальсификации президентских выборов. Предвоенная риторика и военные приготовления должны облегчить ему достижение этой цели», ― написал Пушков в своем Twitter.

Напомним, украинский парламент 26 ноября ратифицировал указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях страны сроком на 30 дней после того, как корабли военно-морских сил Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими пограничниками.