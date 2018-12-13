«За нами люди»: депутат Рады объяснил необходимость единой оппозиции на Украине

Киев, 13 декабря. Наличие единой оппозиции не позволит допустить социальную и экономическую катастрофу на Украине. Об этом заявил основатель политического объединения «Оппозиционная платформа — за Жизнь» Юрий Бойко после собрания оппозиционных сил.

По его словам, украинская власть практически уничтожает страну: осуществляя нападения на церковь, притесняя людей по национальному признаку и эксплуатируя тему войны. Бойко подчеркнул, что без наличия единой оппозиции в стране власть и дальше будет продолжать эти действия.

Он подчеркнул, что объединение оппозиции внутри новой «Оппозиционной платформы — за жизнь» абсолютно правильно. По его словам, это объединение станет базой для широкого фронта оппозиционных сил.

Бойко подчеркнул, что планирует зарегистрировать его в качестве политической партии в ближайшее время.

«Победа будет за нами. Мы победим, потому что за нами правда, за нами люди, истосковавшиеся по нормальной цивилизованной стране», — подчеркнул Бойко.

Отметим, также, что во время собрания участники приняли резолюцию, по которой Юрий Бойко станет единым кандидатом от оппозиции на выборах президента Украины.

Напомним, в настоящий момент в президентском рейтинге лидирует экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. К настоящему моменту действующий президент страны Петр Порошенко не заявил о своем участие в выборах, которые пройдут в весной 2019 года, сообщала «Газета.ru».