Один человек погиб в результате стрельбы в центре Афин

Афины, 12 декабря. Возле одного из кафе в центре Афин произошла стрельба. Как сообщают местные СМИ, погиб один человек.

Как сообщается, инцидент произошел на улице Критис возле центральной афинской площади Омония. Один человек погиб; другой информации на данный момент не приводится. На месте работают сотрудники афинской полиции; личность стрелка уточняется.

Напомним, во вторник вечером во французском Страсбурге мужчина открыл огонь на рождественской ярмарке. У него было 27 судимостей, полиция должна была задержать стрелявшего в этот же день по подозрению в причастности к покушению на убийство и к ограблениям.