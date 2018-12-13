Руководство ГИБДД раскритиковало нештрафуемый порог превышения скорости

Москва, 13 декабря. Руководитель ГИБДД Михаил Черников призвал пересмотреть правила по ограничению скорости в индивидуальном порядке. Кроме того, он подверг критике нештрафуемый порог превышения скорости в 20 километров в час.

Черников призвал отдельно рассмотреть каждый случай регулирования скорости, указав, что где-то ограничение нужно ужесточить, где-то – смягчить. Например, он предложил увеличить скоростной режим на платных дорогах. Он также заявил, что считает нештрафуемый порог превышения скорости в 20 километров в час ошибочной практикой.

«Всемирная практика показывает, что подобного «люфта» нет нигде. В головах наших водителей скорость всегда плюс 20. Если знак стоит 60, то можно ехать 80», ― цитирует Черникова газета «Коммерсант».

Глава ГИБДД добавил, что вносит изменения в скоростной режим нужно только после тщательного изучения улично-дорожной сети.