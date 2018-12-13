Порошенко объяснил свои слова о «войне» после инцидента в Керченском проливе

Брюссель, 12 декабря. Президент Украины Петр Порошенко пояснил свои слова о «войне» в связи с инцидентом в Керченском проливе.

По словам украинского президента, произошедшее с украинскими военными кораблями — «акт агрессии России против суверенной и независимой Украины».

Порошенко высказал мнение, что «Россия находится в полной изоляции» после этих событий.

Отвечая на вопросы журналистов перед встречей с главой Евросовета Дональдом Туском, украинский президент уклонился от ответа ожидает ли он введения новых санкций со стороны Евросоюза после инцидента в Керчи.

Ранее украинский президент заявил в эфире американского телеканала Fox News, что инцидент в Керченском проливе является «войной».

«Это агрессия, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис», — заявил Порошенко.

Отметим, что несмотря на слова украинского президента о «войне» в эфире американского телеканала, со стороны Киева не последовало официального объявления «войны».

Напомним, что 25 ноября украинские военные корабли нарушили государственную границу России. Они несколько часов совершали опасные маневры и не реагировали на требования российских пограничников. Военные корабли задержали, экипажи арестовали на два месяца по обвинению в нарушении границы, сообщала «Газета.ru».

Отметим, что Украина после инцидента заявила о «российской агрессии»,а также обратилась в Евросоюз и к США с просьбой ввести санкции в отношении Москвы.

Президент России Владимир Путин назвал действие Киева, провокацией, которая был организована украинским президентом перед выборами в стране. Они должны состояться весной 2019 года.