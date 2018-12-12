Названы самые производительные смартфоны на Android

Москва, 12 декабря. Специалисты бенчмарка AnTuTu назвали десять самых производительных сматрфонов с операционной системой Android. Первое место занял китайский смартфон Huawei Mate 20 Pro.

Согласно опубликованным результатам исследования, второе и третье места также знали модели бренда Huawei: Mate 20 и Mate 20X. Эксперты полагают, что Huawei будет занимать лидирующую позицию в этом рейтинге, пока не появятся новые чипы: Snapdragon 855 и Exynos 9820. Телефоны-лидеры от Huawei используют процессор Kirin 980.

Четвертое место занимает геймерский телефон от Asus ROG Phone. Затем идут OnePLus 6T и OnePLus 6. Кроме того, в топ-10 находятся три устройства от Xiaomi: Mi 8 Black Shark, Mi 8 и Mi Mix 2S. Десятое место досталось Meizu 16th.

Стоит отметить, что данный тест демонстрирует не реальную мощность смартфона и показывает не максимальный результат, а лишь средний балл.