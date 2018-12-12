Шойгу прибыл в Индию на заседание комиссии по ВТС

Нью-Дели, 12 декабря. Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Индию на заседание 18-й российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, которое пройдет совместно с главой индийского военного ведомства Нирмалой Ситхараман.

По словам пресс-секретаря министра обороны РФ Россияны Марковской, стороны подведут итоги работы за прошедший год и наметят первоочередные задачи военно-технического сотрудничества.

Кроме того, во время встречи поднимется вопрос наращивания двухстороннего сотрудничества между странами. О нем говорил президент России Владимир Путин во время визита в Индию в октябре.