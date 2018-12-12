МИД РФ назвал провокационными заявления о поддержке членства Грузии в НАТО

Москва, 12 декабря. Заявление генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга и госсекретаря США Майка Помпео о поддержке членства Грузии в НАТО являются провокационными. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой МИД РФ по итогам консультаций по безопасности в Закавказье, прошедших в Женеве.

Консультации прошли во вторник и среду; в них приняли участие представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, РФ и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС. Российскую делегацию на мероприятии возглавлял заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин.

МИД РФ отметил, что сейчас ситуация на границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией является стабильной, однако военная активность США и НАТО остается главной угрозой региональной безопасности.

«Не иначе как провокационные рассматриваем недавние заявления генсекретаря НАТО и госсекретаря США о поддержке членства Грузии в НАТО», ― отмечается в сообщении МИД РФ.

Российские дипломаты напомнили, что именно такие безответственные заявления представителей США и НАТО спровоцировали Тбилиси начать военный конфликт в Южной Осетии в августе 2008 года.