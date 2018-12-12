Российские Ту-160 совершили десятичасовой полет над Карибским морем

Москва, 12 декабря. Российские ракетоносцы Ту-160 выполнили десятичасовой полет над Карибским морем. На отдельных этапах самолеты ВКС РФ сопровождались ВВС Венесуэлы, сообщает министерство обороны РФ.

«В ходе международного визита делегации Воздушно-космических сил в Боливарианскую Республику Венесуэла летчики стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили полет в воздушном пространстве над акваторией Карибского моря. Продолжительность полета составила около десяти часов», ― говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве отметили, что полет проходил в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства.

Напомним, что два российских ракетоносца Ту-160 прибыли в Венесуэлу в этот понедельник. Вместе с ними были отправлены тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» и самолет Ил-62 ВКС России.