Посольство РФ потребовало перевести Бутину на более гуманные условия содержания в тюрьме

Вашингтон, 12 декабря. Российские дипломаты в США потребовали от американских властей перевести задержанную россиянку Марию Бутину на более гуманный режим содержания в тюрьме. Как гласит текст сообщения посольства РФ в США, распространенный в эту среду, изоляция россиянки крайне негативно сказывается на ее здоровье.

«В отношении соотечественницы по-прежнему применяется режим административной сегрегации. Изоляция в течение 22 часов в сутки неблагоприятно сказывается на состоянии ее здоровья»,― заявили в посольстве.

Как отметили российские дипломаты, они продолжают добиваться скорейшего освобождения россиянки, которую обвиняют в нарушении законов об иностранных агентах в США. Ранее американские СМИ сообщили, что Бутина согласилась признать себя виновной по одному из пунктов. Соответствующие слушания пройдут 13 декабря.