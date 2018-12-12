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Посольство РФ потребовало перевести Бутину на более гуманные условия содержания в тюрьме

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Посольство РФ потребовало перевести Бутину на более гуманные условия содержания в тюрьме

Вашингтон, 12 декабря. Российские дипломаты в США потребовали от американских властей перевести задержанную россиянку Марию Бутину на более гуманный режим содержания в тюрьме. Как гласит текст сообщения посольства РФ в США, распространенный в эту среду, изоляция россиянки крайне негативно сказывается на ее здоровье.

«В отношении соотечественницы по-прежнему применяется режим административной сегрегации. Изоляция в течение 22 часов в сутки неблагоприятно сказывается на состоянии ее здоровья»,― заявили в посольстве.

Как отметили российские дипломаты, они продолжают добиваться скорейшего освобождения россиянки, которую обвиняют в нарушении законов об иностранных агентах в США. Ранее американские СМИ сообщили, что Бутина согласилась признать себя виновной по одному из пунктов. Соответствующие слушания пройдут 13 декабря.

Автор: Антон Зарубин
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