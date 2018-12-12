Россельхознадзор не допустил к ввозу 226 тонн цитрусовых из Турции

Москва, 12 декабря. Около 226 тонн цитрусовых из Турции не были допущены к ввозу на территорию России из-за нарушений фитосанитарных требований РФ и ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Как сообщается, на упаковочных станциях турецкого региона Адана во время карантинного фитосанитарного мониторинга было обнаружено, что предназначенные к отправке в РФ 226 тонн цитрусовых заражены средиземноморской плодовой мухой. По данным российского ведомства, речь идет о 160 тоннах мандаринов и 66 тоннах апельсинов.

Кроме того, в Россельхознадзоре отметили, что случаи нарушения фитосанитарных норм РФ отмечаются все чаще, поэтому с 5 декабря российские специалисты начали осуществлять контроль цитрусовых на упаковочных и погрузочных станциях Турции. По словам представителей ведомства, карантинный объект отсутствует на территории России и ЕАЭС, и в случае попадания способен нанести серьезный урон ряду сельскохозяйственных культур.