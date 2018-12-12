Киевские власти сделали вид, будто впервые видят снег

Всю неделю украинские синоптики прогнозировали приход циклона с Юга, который накроет Киев осадками в виде снега. Столичные власти этот прогноз проигнорировали, а утром 12 декабря, когда город накрыл снегопад, и вовсе сделали вид, что такое явление видят впервые, а снегоуборочные машины в коммунальном хозяйстве отсутствуют полностью. Неудивительно, что утро 12 декабря горожане встретили по колено в сугробах, а автомобилисты в 7-бальных пробках.

Затрудняет городское движение не только снегопад и заторы от Лукьяновской до Контрактовой площади, но и то, что из-за матча Лиги чемпионов УЕФА власти перекрыли проезд от Эспланадной до Большой Васильковской. Знатоки городского движения – таксисты решили усугубить положение киевлян и подняли тарифы. Так, в снегопад, добраться на Uber от Проспекта Победы до Михайловской площади стоит на 20 гривен дороже, чем в бесснежные дни.

Снегопад затронул и расписание вылетов из аэропорта «Киев». Отменены пять рейсов. В «Борисполе» отмен рейсов пока нет.

Синоптики обещают продолжение снегопада в течение всей недели. Ожидаются осадки в виде снега не менее 20 сантиметров. Киевские власти, сообщившие о том, что на улицах города работает 363 единицы уборочной техники, заверили, что проблем с передвижением из-за непогоды у горожан не будет. Не будет, вероятно, если они переждут снежные дни дома. Кстати, такая инициатива в столице уже обсуждается. Глава «Киевавтодора» Александр Густелев сообщил, что в случае ухудшения ситуации в городе, школы и детсады Киева будут закрыты. Пока же в городе закрыт только въезд большегрузам.

Снегопад в Киеве по прогнозам синоптиков продлится до 15 декабря.