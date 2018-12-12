ЦСКА сенсационно разгромил «Реал» на Сантьяго Бернабеу в матче Лиги чемпионов

Мадрид, 12 декабря. Московский ЦСКА сенсационно победил мадридский «Реал» в матче заключительного тура группы G Лиги чемпионов — 3:0.

Стартовая инициатива хозяев не воплотилась в забитые мячи. Зато российский клуб грамотно поймал соперника на контратаке. Счет открыл Федор Чалов. Нападающий «армейцев» перехитрил оппонентов и завершил атаку эффектным обводящим ударом в дальний угол. До перерыва отличился Щенников. А на 73-й минуте окончательный счет установил Сигурдссон — 3:0.

К сожалению, исторический успех на Сантьяго Бернабеу не позволил команде Виктора Гончаренко продолжить борьбу в еврокубках. «Виктория Пльзень» в последнем туре победила итальянскую «Рому». В итоге ЦСКА финишировал на последнем месте с семью набранными очками в активе. Столько же у чехов, но «Виктория Пльзень» завоевала третье место за счет более удачного выступления в личных встречах.

Накануне «Локомотив» Юрия Семина дома уступил немецкому «Шальке». «Железнодорожники» также оказались за бортом еврокубков.