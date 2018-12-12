Сирия: нарушения перемирия отмечены в 8 местах Идлибской зоны деэскалации

Дамаск, 12 декабря. В восьми местах Идлибской зоны деэскалации зафиксированы нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

По словам Соломатина, нарушения со стороны боевиков незаконных вооруженных продолжают наблюдаться в Идлбиской зоне деэскалации.

«Так, в течение суток зафиксированы обстрелы боевиками населенных пунктов Телль-Марак (дважды), Хамамият провинции Хама, Сандран (дважды), Сафсара провинции Латакия и Телль-Малед провинции Алеппо, а также районов Захабия (дважды), Маканис-эд-Дувайри и западной окраины города Алеппо», ― сообщает генерал-лейтенант.

Кроме того, в Сирии продолжает действовать амнистия для сирийцев, уклонившихся от прохождения военной службы, включая беженцев и бывших боевиков. На 11 декабря амнистированы были 16 575 сирийцев.