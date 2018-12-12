Французский политолог рассказал об отсутствии единства среди «желтых жилетов»

Париж, 12 декабря. «Желтые жилеты» опубликовали манифест, в котором перечислены требования участников массовых протестов во Франции. «Желтые жилеты» требуют от властей Франции существенных изменений в сфере политики, экономики, труда, окружающей среды, здравоохранения и геополитики. Все эти требования больше напоминают серьезную политическую программу.

Однако французский политолог Бенджамин Флорен уверен, что требования «желтых жилетов» представляют интерес отдельных групп французского общества, а не всех демонстрантов в целом.

По его словам, протестное движение во Франции раздроблено на несколько групп, которые не могут между собой не договорятся. Они единогласны лишь в том, что налоги стремительно растут, а обязательства и качество услуг со стороны государства падает. При этом налоги власти сократили до минимума налоги для богатых, переложив всю нагрузку на простых французов.

Эксперт также добавил, что не понимает, почему сократилась поддержка президента Эммануэля Макрона со стороны французского общества, ведь он никогда не был вовлечен в коррупцию и политические скандалы. По мнению политолога, Макрону удалось реализовать много эффективных реформ, однако люди быстро забыли об этом, передает «Политика сегодня».