Европарламент выступил против «Северного потока ― 2»

Страсбург, 12 декабря. Европейский парламент принял резолюцию, призывающую к прекращению реализации проекта трубопровода «Северный поток – 2». Ее текст опубликован на сайт Европарламента.

Резолюция была принята по докладу «О реализации Договора об ассоциации ЕС – Украина». В ней отмечается, что Европарламент подтверждает «ключевую роль» Украины в сфере европейской сети энергетического обеспечения.

«В то же время Европарламент осудил строительство газопровода «Северный поток – 2», так как речь идет о политическом проекте, представляющем угрозу для европейской безопасности и для усилий по диверсификации источников снабжения энергией», ― гласит текст резолюции.

Резолюция содержит в себе требование Европарламента аннулировать проект «Северного потока – 2».

Напомним, что реализация проекта «Северный поток ― 2» идет успешно, на данный момент уложены около 300 километров трубопровода. Обе ветки трубопроводы должны быть построены до конца 2019 года, а поставки газа по нему предположительной начнутся с января 2020 года.