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Богданов обсудил с суданским министром вопросы двустороннего сотрудничества РФ и Судана

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Богданов обсудил с суданским министром вопросы двустороннего сотрудничества РФ и Судана

Москва, 12 декабря. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов провел в Москве встречу с министром нефти, газа и минеральных ресурсов Республики Судан Азхари Абдаллой. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В ходе встречи обсуждались практические шаги по дальнейшему наращиванию разнопланового взаимодействия между Россией и Суданом. Кроме того, Богданов и Абдалла обсудили ряд решений, принятых по итогам прошедшей в Москве сессии Межправительственной Российско-Суданской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК), состоявшейся 10-12 декабря.

Напомним, что ранее на этой неделе Богданов провел встречу с послом Ирана в Москве Мехди Санаи. Встреча состоялась по просьбе иранского дипломата. Во время беседы стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки. Акцент был сделан на ситуациях в Сирии, Ливане и Йемене.

Автор: Антон Зарубин
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