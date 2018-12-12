Названа дата нового заседания совета директоров МВФ по финансированию Украины
Вашингтон, 12 декабря. Новое заседание совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) по вопросу выделения траншей Украине назначено на 18 декабря, сообщили в пресс-службе организации.
В МВФ озвучили повестку дня для заседания фонда, назначенного на 18 декабря.
«Украина. Запрос о резервном кредите и отказ от (предыдущих) договоренностей в рамках расширения финансирования по программе stand-by», — говорится в анонсе.
Ранее, 29 ноября, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард после беседы с президентом Украины Петром Порошенко по телефону заявила, что совет управляющих МВФ готов обсудить предоставление помощи Киеву после 10 декабря.
Ранее в МВФ подтвердили информацию о том, что достигли договоренности с Киевом о новом кредитном займе в 2019 году на 14 месяцев, сумма которого достигает 3,9 миллиарда долларов.