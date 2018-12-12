Польша надеется, что Великобритания останется в ЕС

Варшава, 12 декабря. Польша надеется, что Великобритания останется в составе Евросоюза, а вариант «жесткого Brexit» рассматривает как «большой риск для поляков». С таким заявлением выступил в Сейме премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

«Мне хотелось бы, чтобы в результате всего происходящего Великобритания осталась в ЕС. Это будет для Польши лучше всего», ― заявил Моравецкий.

По его словам, Brexit является проблемой для всех стран ЕС, а возможный выход Великобритании из состава Евросоюза без соглашения окажется «большим риском» как для граждан Польши в Соединенном королевстве, так и для польских бизнесменов.

Напомним, что в этот понедельник Тереза Мэй отложила голосование в британском парламенте, намеченное на вечер вторника по соглашению с ЕС по вопросам Brexit. Предложенный Мэй текст договора не был поддержан парламентом: против него выступили две трети британских депутатов.