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Ансамбль Александрова в польской Познани представил программу из «золотого фонда»

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Ансамбль Александрова в польской Познани представил программу из «золотого фонда»

Познань, 12 декабря. Ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова выступил с концертом в польском городе Познань, где представил программу из «золотого фонда».

Ансамбль исполнил песни военных лет, старинные романсы, а также народные пляски. По традиции музыканты также сыграли песни на языке принимающей стороны — польском. Выступление, как и предыдущие концерты россиян, завершилось песней «Прощание славянки».

Ансамбль Александрова в польской Познани представил программу из «золотого фонда»

Зал взорвали овации. Мероприятие посетили более двух тысяч поклонников творчества ансамбля Александрова. Среди присутствующих также был консул России в Польше Иван Косоногов.

Ансамбль Александрова в польской Познани представил программу из «золотого фонда»

Польский поэт Доминик Горыный выступил со словам благодарности гостям из России. В своем обращении он особо отметил место ансамбля в мировом искусстве, который вот уже 90 лет объединяет ни одно поколение российского и польского народов.

Ранее в польской прокуратуре заявили, что проведут проверку по факту попыток срыва концерта ансамбля Александрова в польском городе Быдгощ. Полиция уже передала в надзорный орган все необходимые для расследования материалы.

Автор: Катерина Иванова
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