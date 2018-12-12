Ансамбль Александрова в польской Познани представил программу из «золотого фонда»

Познань, 12 декабря. Ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова выступил с концертом в польском городе Познань, где представил программу из «золотого фонда».

Ансамбль исполнил песни военных лет, старинные романсы, а также народные пляски. По традиции музыканты также сыграли песни на языке принимающей стороны — польском. Выступление, как и предыдущие концерты россиян, завершилось песней «Прощание славянки».

Зал взорвали овации. Мероприятие посетили более двух тысяч поклонников творчества ансамбля Александрова. Среди присутствующих также был консул России в Польше Иван Косоногов.

Польский поэт Доминик Горыный выступил со словам благодарности гостям из России. В своем обращении он особо отметил место ансамбля в мировом искусстве, который вот уже 90 лет объединяет ни одно поколение российского и польского народов.

Ранее в польской прокуратуре заявили, что проведут проверку по факту попыток срыва концерта ансамбля Александрова в польском городе Быдгощ. Полиция уже передала в надзорный орган все необходимые для расследования материалы.