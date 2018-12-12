Экс-адвоката Трампа Коэна приговорили к трем годам тюрьмы

Вашингтон, 12 декабря. Бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна приговорили к трем годам тюрьмы по делу о нарушение законов избирательной кампании.

Судья Южного округа Нью-Йорка Уильям Пули вынес приговор в среду. Во время объявления приговора судья подчеркнул, что таким образом «показывает всем, что закон нарушать нельзя».

«Я приговариваю вас к 36 месяцам тюрьмы за нарушения закона о финансировании избирательной кампании… и к двум месяцам тюрьмы за ложные показания конгрессу», — приводит слова судьи корреспондент РИА Новости.

По данным следствия, Коэн заплатил двум женщинам деньги, предназначенные для кампании Трампа, за молчание о своих близких отношениях с будущим президентом. Коэн признал обвинения и заявил, что «ему не повезло работать с Трампом».

Американский президент ранее прокомментировал слова бывшего личного юриста. По словам Трампа, Коэн лжет, чтобы суд сократил ему тюремный срок.