В Ингушетии ликвидировали боевиков, атаковавших сотрудников полиции

Назрань, 12 декабря. Сотрудники полиции ликвидировали двоих боевиков, которые ранее атаковали силовиков в Ингушетии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии.

«Нападавшие были ликвидированы ответным огнем, их личности устанавливаются», — сообщил источник.

Ранее стало известно, что сотрудники Специального отряда быстрого реагирования пострадали в Назрани при подрыве гранаты, которую бросил подозреваемый во время задержания. В результате взрыва пострадали двое правоохранителей. В настоящее время они находятся в Ингушской республиканской клинической больнице.