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Сирия: Лавров и Зариф обсудили по телефону пути урегулирования в САР

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Сирия: Лавров и Зариф обсудили по телефону пути урегулирования в САР

Москва, 12 декабря. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил в телефонном разговоре с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом ситуацию в Сирии и пути урегулирования сирийского кризиса. Об этом говорится в сообщении МИД ИРИ.

В ведомстве отметили, что Лавров и Зариф провели телефонный разговор в среду вечером. Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопрос деэскалации конфликта в Сирии и урегулирование кризиса в стране.

Напомним, Россия, Иран и Турция являются гарантами урегулирования кризиса в САР.  В рамках астанинского формата переговоров между лидерами трех государств были достигнуты значительные подвижки. Так, стороны договорились о создании демилитаризованной зоны и формировании комиссии для разработки конституции САР.
 

Автор: Алексей Громов
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