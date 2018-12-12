Вице-премьер РФ рассказал, от чего зависят перспективы самолета МС-21

Москва, 12 декабря. Выхода самолета МС-21 на международный рынок зависит от гармонизации российского и зарубежного законодательства в области сертификации авиатехники. Об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов.

Вице-премьер напомнил, что в январе 2018 года Росавиация и Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) подписали рабочее соглашение. В начале 2019 года между Россией и Европой будут подписаны соглашения, которые регламентируют вопросы признания сертификатов, выдаваемых разработчикам и изготовителям авиационной техники.