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Вице-премьер РФ рассказал, от чего зависят перспективы самолета МС-21

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Вице-премьер РФ рассказал, от чего зависят перспективы самолета МС-21

Москва, 12 декабря. Выхода самолета МС-21 на международный рынок зависит от гармонизации российского и зарубежного законодательства в области сертификации авиатехники. Об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов.

Вице-премьер напомнил, что в январе 2018 года Росавиация и Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) подписали рабочее соглашение. В начале 2019 года между Россией и Европой будут подписаны соглашения, которые регламентируют вопросы признания сертификатов, выдаваемых разработчикам и изготовителям авиационной техники.

«В графике подписания стоит первый квартал 2019 года, прошу придерживаться этих сроков. От этого напрямую зависят наши экспортные поставки, в частности гражданского самолета МС-21», — сказал Борисов в ходе заседания Авиационной коллегии в Москве.

Автор: Артем Никулин
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