Сирия новости 13 декабря 07.00: США не прекращают бомбить Хаджин, военные РФ раздали тульские пряники детям Латакии

Сирия, 13 декабря. ВВС США продолжают наносить авиаудары по жилым районам Хаджина к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. Российский Центр по примирению провел гуманитарную акцию для нуждающихся детей в Латакии. «Джебхат ан-Нусра»1*** запретила мужчинам от 18 до 40 покидать Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): запретила всем мужчинам от 18 до 40 лет покидать Идлиб.

Курды: ранили и убили около 10 протурецких радикалов в городах кантона Африн; стягивают дополнительные силы к линии соприкосновения с ИГИЛ1 на юге Дейр-эз-Зора; лишились нескольких бойцов SDF**** в ходе нападений и взрывов, устроенных арабскими бандформированиями в Ракке и Хасаке.

Международная коалиция: продолжает наносить авиаудары по жилым районам Хаджина, где укрываются джихадисты ИГ1.

«Исламская партия Туркестана» (группировка запрещена в РФ): намерена сформировать полностью подконтрольный территориальный анклав к западу от Идлиба.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС): провел гуманитарную акцию для нуждающихся детей в Латакии.

Провинция Латакия

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел гуманитарную акцию в городе Джебла, находящемся на берегу Средиземного моря к югу от Латакии. Представитель организации Александр Скочихин сообщил в интервью журналистам, что детям, проживающим в данном населенном пункте, было доставлено в общей сложности порядка 550 килограммов тульских пряников. Ранее данный груз был доставлен на базу «Хмеймим» из Тульской области. В ЦПВС также отметили, что российские военные планируют до новогодних праздников передать сладости воспитанникам интернатов, сиротам и другим нуждающихся детям в восьми провинциях арабской республики.

Провинция Алеппо

В кантоне Африн к северо-западу от Алеппо не утихает диверсионная деятельность курдских радикалов из Отрядов народной самообороны (YPG). Согласно информации связанного с YPG источника в Twitter (@AzadiRojava), курды провели нападения на объекты протурецких исламистских сил в поселении Аль-Газзавия к югу от административного центра района и в городе Бюльбюль, расположенного на севере кантона у самой границы с Турцией. В результате были убиты и ранены в сумме около десяти боевиков, союзных Анкаре, однако точные сведения о потерях в их рядах еще выясняются. После утраты Африна в марте этого года, курды начали ответную операцию «Гнев оливок» в этом районе, рассчитывая нанести как можно больший урон противнику посредством осуществления диверсий и взрывов.

Провинция Дейр-эз-Зор

После недавних позиционных успехов в операции по захвату территорий на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор курды надеются развить преимущество в боях с «Исламским государством»1 на данном направлении. С этой целью к поселению Багуз Фаукани были переброшены дополнительные бандгруппы Сирийских демократических сил (SDF), передает местный новостной канал в Twitter (@DeirEzzor24). Ранее курды вновь заняли соседний населенный пункт Багуз Тахтани на границе с Ираком. Стоит, однако, напомнить, что «Демократические силы» часто не успевают тщательно закрепиться на позициях, из-за чего вскоре теряют контроль над ними в ходе контратак ИГ. Именно так уже неоднократно происходило с вышеназванными населенными пунктами и некоторыми другими в этом регионе.

ВВС западной коалиции, возглавляемой США, между тем нанесли еще несколько авиаударов по кварталам Хаджина, где укрываются джихадисты ИГИЛ, сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Данные о возможных очередных мирных жертвах Соединенных Штатов пока устанавливаются. Боевики регулярно используют население в качестве «живого щита», скрываясь в густонаселенных районах городов. Несмотря на это, силы коалиции продолжают почти ежедневно задействовать боевую авиацию, из-за чего в одном только Хаджине уже погибли сотни гражданских лиц.

Провинция Идлиб

Главари «Исламской партии Туркестана», связанной с «Джебхат ан-Нусрой», в подконтрольных ресурсах в соцсетях объявили западную часть Идлиба — город Джиср Аш-Шугур и долину Аль-Габ — зоной своих интересов, передает Qasioun News. Они намерены сформировать полностью подконтрольный им анклав на этих территориях. Для этого полевые командиры начали мероприятия по вербовке новых сторонников из числа менее крупных вооруженных бандформирований, действующих на северо-западе САР. Кроме того, сообщается, что к Джиср Аш-Шугуру уже была переброшена часть вооружений террористов.

По информации Twitter-ресурса UDLIB PLUS, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» запретили покидать провинцию Идлиб всем мужчинам от 18 до 40 лет. Исламисты перекрыли основные дороги, следующие в подконтрольные Сирийской арабской армии (САА) районы, рассчитывая полностью исключить бегство боеспособной части населения.

Провинция Ракка

Местный новостной канал в Twitter (@Raqqa_SL) сообщает об очередных нападениях арабских вооруженных формирований на объекты курдских радикалов в северо-восточной части САР. Так, в поселении Хави Аль-Хава к западу от Ракки у блокпоста SDF сработало взрывное устройство, а в самой Ракке и деревне Хувейзия к юго-востоку от Хасаки атакам арабских бандгрупп подверглись конвои так называемых полицейских отрядов курдов «Асайиш». В результате «Демократические силы» потеряли нескольких бойцов ранеными и убитыми. В ответ главари SDF запустили очередные рейды в подконтрольных городах, арестовав нескольких лиц арабской национальности, якобы причастных к планированию нападений. Данные мероприятия курдов были зафиксированы в южных районах провинций Ракка и Хасака.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)