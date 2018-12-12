Мариуполь, 12 декабря. Украинское сообщество усердно бьет тревогу об экологической проблеме в Мариуполе, что прежде было крайне непонятно жителям города: экология – последнее, что волнует обедневший город. Однако «экологический балет» является подготовкой к террористической атаке ВСУ на меткомбинате.

За последнее время появилась целая подборка видео о «критической ситуации» в Мариуполе с экологией, несмотря на то, что за последние годы производственная мощность города сильно упала, а количество загрязнений снизилось. В улучшение экологического фона Мариуполя стали вкладываться огромные деньги из бюджета, которые могли бы быть потрачены на действительно острые социальные проблемы.

Кандидат экономических наук и известный на Украине природоохранник Святослав Куруленко открыто заявил, что Мариуполь стал предметом экологических манипуляций. «Экологический психоз» был абсолютно не понятен жителям Мариуполя, пишет «Политикус».

Однако заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что ВСУ готовят масштабное наступление на мариупольском направлении, однако для наступления нужен повод. Киев решил прикрыть наступление террористической атакой на меткомбинате, где хранятся цистерны с аммиаком. Таким образом, Киев готов пожертвовать тысячами жизней собственных граждан, чтобы оправдать наступление на Донбасс в глазах западной общественности.

Напомним, конфликт в Донбассе разгорелся в 2014 году. Донецкая и Луганская народные республики отказались признать нелегитимное киевское руководство, пришедшее к власти в результате госпереворота и заявили о своей независимости. Киев в ответ ввел в Донбасс войска. Однако ополченцам удалось оттеснить ВСУ на территорию Украины.