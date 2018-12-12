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Мадуро назвал встречу с Путиным самой полезной за всю карьеру

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Мадуро назвал встречу с Путиным самой полезной за всю карьеру

Каракас, 12 декабря. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его недавняя встреча с российским лидером Владимиром Путиным стала самой полезной за всю карьеру.

Мадуро отметил, что в ходе встречи с Владимиром Путиным были достигнуты соглашения в экономической сфере, а также в области военно-технического сотрудничества (ВТС).

«Это была самая полезная встреча, которые у меня вообще были​​​. По соглашениям, по сотрудничеству в ВТС, которое мы усилили», — заявил президент Венесуэлы в ходе пресс-конференции.

Напомним, 5 декабря в Москве состоялась встреча президентов России и Венесуэлы. По итогам встречи были подписаны контракты, предполагающие инвестиции в экономику Венесуэлы на сумму более пяти миллиардов долларов.

Автор: Артем Никулин
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