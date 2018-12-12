Рейтинг Макрона показал рекордное падение за весь период президентства
Париж, 12 декабря. Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона показал рекордное падение за весь период руководства страной, свидетельствуют результаты опроса населения, который провели специалисты службы Ipsos.
Исследование у социологов заказал еженедельный журнал Le Point. Как выяснилось, популярность Макрона в своей стране значительно снизилась.
Так, 76% (плюс шесть процентных пунктов) французов негативно относятся к его политике, при этом 50% из них оценили свое отношение как «крайне отрицательное». На восемь процентных пунктов снизилась его поддержка у сторонников партии Макрона «Республика на марше».
Понизился рейтинг и у премьер-министра страны Эдуара Филиппа. Уровень его популярности также опустился до самой низкой точки с момента назначения главой правительства. Негативно его действия оценивают 72% респондентов.
На вопрос социологов, представители какой партии способны управлять страной, 21% французов отдали предпочтение «Национальному объединению» Марин Ле Пен, 19% поддержали «Неподчинившейся Франции» Жан-Люка Меланшона и правоцентристов из партии «Республиканцы», 11% указали в ответе социалистов.
Опрос был проведен в онлайн-режиме 7-8 декабря. В исследовании участвовали 971 человек старше 18 лет.