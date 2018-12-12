Российских пограничников наградили грамотами после провокации ВМСУ в Керчи

Москва, 12 декабря. Российских пограничников наградили почетными грамотами Госдумы после провокации ВМСУ в Керченском проливе, об этом заявил спикер Госдумы парламента Вячеслав Володин.

По словам Володина, по поручению Совета думы глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и председатель комитета по обороне Владимир Шаманов наградили почетными грамотами Госдумы экипажи пограничных сторожевых кораблей и катеров, которые участвовали в задержании нарушивших границу в Керченском проливе кораблей ВМСУ. Володин подчеркнул, что пограничники продемонстрировали мужество и героизм и действовали в полном соответствии с международным правом.

Напомним, три корабля ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Экипажи кораблей проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Российские пограничники были вынуждены применить оружие и силой остановить украинские суда.