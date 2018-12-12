Президент Венесуэлы заявил, что США планируют убить его и установить в стране диктатуру

Каракас, 12 декабря. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США готовят план по его свержению и созданию диктатуры в стране. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции.

По словам Мадуро, главой плана по его свержению и убийству, а также созданию переходного правительства является советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Болтон готовит план моего убийства. Он готовит в разных местах силы наемников и полувоенных образований вместе с Колумбией», — заявил Мадуро.

Кроме того, президент Венесуэлы добавил, что сообщником Болтона является президент Колумбии Иван Дуке. Ранее Мадуро заявлял, что в Белом доме уже запущена программа по свержению демократического строя в стране.

Напомним, в августе на Мадуро было совершено покушение во время парада в Каракасе. К трибуне президента подлетел беспилотник со взрывчаткой. Мадуро обвинил в покушении оппозицию и бывшего президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.