Важно, какие решения примут за океаном: Пушков высказался о действиях Порошенко против России

Президент Украины Петр Порошенко намеренно нагнетает страсти вокруг отношений с Россией и, делая противоречивые заявления о «войне» с нашей страной, он пытается отвлечь внимание соотечественников от предстоящих в конце марта президентских выборов. Таково мнение сенатора Алексея Пушкова, высказанное им после прошедшего в Совете Федерации круглого стола «Пять лет Майдана. Украинский кризис как поле информационной войны», в эксклюзивной беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Член СФ считает, что нынешняя ситуация на Украине осложняется подготовкой к грядущим выборам. Порошенко бросает все свои ресурсы на то, чтобы победить на них — несмотря на низкий рейтинг, он ставит перед собой именно такую задачу.

«Практически на 100 процентов произойдет фальсификация выборов, причем массированная, — уверен Пушков. — Для этого президент Украины уже давно выстроил целую систему: под его контролем находятся Генпрокуратура, все силовые структуры, центризбирком. А сейчас формируются региональные и городские избиркомы, которые тоже возглавляют ставленники Порошенко».

По словам члена Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, на Украине создается некая эшелонированная система: она должна будет играть в пользу действующего лидера страны, невзирая на реальные результаты голосования. И информационно-пропагандистские усилия в такой ситуации будут иметь здесь особое значение.

«Потому что, нагнетая истерию против России и переводя враждебность к ней с политического уровня на предвоенный, Порошенко как бы меняет весь контекст выборов, — подчеркнул сенатор.— По его замыслу, выборы должны пройти в тени возможной войны с Россией. Он специально нагнетает страсти и, возможно, влияет на часть электората».

Хоть последний момент пока что еще не зафиксирован опросами общественного мнения, но списывать Порошенко со счетов, как это уже сделали некоторые аналитики, еще рано. Поскольку в его руках вся полнота власти на сегодняшний момент, заявил Пушков.

«И здесь очень много будет зависеть от того, какие решения примут за океаном, — решат ли там поддержать Порошенко или заменить его другим кандидатом, — оценил Пушков шансы Порошенко на выборах. — Это до конца еще не ясно. Но сам Порошенко в таких, достаточно сложных для него, политических условиях, явно попытается сыграть по максимуму на свою будущую выгоду».

Информационные ресурсы играют в данном вопросе роль этакого инструмента по нагнетанию истерии, с одной стороны, по отвлечению внимания от выборов, с другой, и, наконец, по формированию у многих украинцев ощущения, что в предвоенных условиях нация должна консолидироваться именно вокруг своего нынешнего лидера.

«Поэтому информационное изучение, осмысление и реакция на все вот эти информационные аспекты деятельности украинского режима сейчас приобретают повышенное значение», — заключил член Совета Федерации.

Пушков также заявил, что на Украине всевозможными методами разжигают враждебность по отношению к России.