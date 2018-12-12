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Экономика

Гендиректор SWIFT заявил об уходе в отставку

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Гендиректор SWIFT заявил об уходе в отставку

Москва, 12 декабря. Генеральный директор международной платежной системы SWIFT Готтфрид Лейббрандт заявил, что намерен покинуть свой пост в июне 2019 года. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

«SWIFT находится совершенно в другом состоянии, нежели семь лет назад. Всегда наступает время передать правление и написать новую главу. Я думаю, сейчас, несомненно, то самое время», — пояснил Лейббрандт.

Он также добавил, что накануне он проинформировал совет директоров SWIFT о намерении покинуть пост гендиректора. Стоит отметить, что к системе SWIFT подключено более 11 тысяч финансовых организаций из 200 стран мира.

Автор: Артем Никулин
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